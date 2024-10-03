Omnilog'dan, uçtan uca kesintisiz hizmet sözü

Yurt içi nakliye ve uluslararası taşımacılık alanında birçok sektöre hizmet sağlayan Dubai merkezli global dijital nakliye ağı TruKKer, lojistik sektöründe dijitalleşmeyi merkezine alarak sektöre veri odaklı yenilikler sunuyor. 2016 yılında BAE’de kurulan TruKKer, bugün Orta Doğu ile Kuzey Afrika’nın en büyük dijital nakliye ağı olma özelliğini taşıyor. Şirketin Doğu Avrupa, CIS ve ötesinde büyümesini yönetecek bir merkez olarak ülkemizde konumlandırılan TruKKer Türkiye, 3 yıl önce 2021 yılı ağustos ayında kurularak birçok projeye imza attı. Toplam 41 ülkeye nakliyat gerçekleştiren şirket, Türkiye’de lojistik sektörünün dijitalleşmesine önemli bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Hakan Arıkan: Omnilog, müşterilere farklı çözümler sunarak esneklik sağlıyor

İstanbul’da 1 Ekim’de gerçekleştirilen basın toplantısında Omnilog yapılanması hakkında bilgi veren TruKKer İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa & BDT Omnilog Genel Müdürü Hakan Arıkan, kara lojistiği alanında hizmet veren nakliye şirketi TruKKer’ın Omnilog girişimiyle kara, hava ve deniz taşımacılığını birleştiren entegre çözümler sunduğunu belirtti. Omnilog’la birlikte kara tarafındaki taşımaların hava ve deniz taşımasına entegre olduğunu ve burada bir ivmelenme yakalandığını ifade eden Arıkan, Omnilog’un çok modlu taşımacılık seçenekleriyle farklı nakliye ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Arıkan, farklı taşıma modlarını bir araya getiren Omnilog’un hızlı hava taşımacılığından uygun maliyetli deniz taşımacılığına ve verimli kara taşımacılığına kadar, müşteri gereksinimlerine göre farklı esneklik sağladığını ifade etti.

Türkiye ile CIS bağlantılarımız önemli, CIS’ı önemsiyoruz

“Türkiye’den Almati’ye havayolu ile 3 günde, karayolu ile ultra ekspres olarak 9 günde kapıdan kapıya mağaza teslimatını gerçekleştiriyoruz” diyen Arıkan, TruKKer Türkiye yapılanmasının Türkiye ile CIS ülkelerindeki bağlantıyı çok iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi. Arıkan, üçüncü yıllarının sonunda Türkiye’de, Türki Cumhuriyetleri’nde, Orta Doğu ve Avrupa taşımalarında finansal olarak kârlı bir yapıda olduklarını belirtti. Hem yurt içinde hem yurt dışında neredeyse sıfıra yakın bir vadeyle ödeme yapabilen ve bunu yaparken de kendi büyümesini finanse edebilen bir yapıya kısa sürede ulaştıklarını vurgulayan Arıkan, “TruKKer Türkiye’nin 3. yılını doldurduk. TruKKer olarak yük sahipleri ile araç sahiplerini buluşturan bir dijital platform yönetiyoruz. Klasik bir lojistik şirketi gibi sigorta dahil yükün tüm sorumluluğunu alıyoruz. Uçtan uca müşterilerimize garantörlük veriyoruz. Bunu dijital bir sistemle, akıllı tahminlemelerle; doğru araçla doğru işi eşleştirmeye yönelik altyapımızla gerçekleştiriyoruz. Bunu sadece Türkiye’de değil, bulunduğumuz 11 ülkede yapıyoruz.” dedi.

Çin pazarını önemsiyoruz; Türkiye, Kazakistan ve Polonya’da bulunmamızın nedenleri var

Çin'den Avrupa'ya tüm yükleri güvenle taşıdıklarını belirten Arıkan, haftada 2-3 kalkış planladıklarını belirtti. Çin’in her noktasından Türkiye’nin ve Avrupa’nın her noktasına TIR veya tren ile taşıma servisi sunduklarını söyleyen Arıkan şu bilgileri verdi: “Türkiye, Kazakistan ve Polonya’da olmamızın bir amacı var. Biz, doğu ile batı arasındaki ticarette köprü vazifesi gören ülkelerde olmak gibi bir hedefle yola çıktık. Kazakistan, Çin ile komşu. Çin, dünyanın en büyük ticaret bölgesi. ABD’den sonra en büyük pazarı Çin oluşturuyor. Çin’den gelen karayolu yüklerinin büyük oranı Kazakistan’dan geçiyor. Polonya’nın avantajı ise, Almanya ile komşu olmasından kaynaklanıyor. Tüketici tarafındaki tüm operasyonlar Polonya tarafından gerçekleştiği için Polonya’da olmayı tercih ettik. Sağda Kazakistan, solda Polonya bunu bir üçgen gibi düşünürsek Türkiye ise hem bu ülkeleri birbirine bağlayan hem de Körfez Ülkeleri’ni Türkiye ile birleştirme anlamında jeostratejik bir konumda bulunuyor.”

Stabil olmayan coğrafyalarda iş yapmayı iyi biliyoruz, Omnilog kaldıraç etkisi gösterecek

Yeni markaları Omnilog’un önemine dikkat çeken Arıkan, “Omnilog ile zorlu koşullarda dahi büyük işler yapıyoruz. TruKKer olarak stabil olmayan coğrafyalarda iş yapmayı çok iyi biliyoruz. Biz, lojistik işinde aslında kaosu yönetiyoruz. Omnilog şu anda Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan’da var. Omnilog burada bir kaldıraç etkisi gösterecektir. Buradaki kuvvetimizi de pazara aktarmak istiyoruz” dedi.

KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇOK ÖNEMLİ

TruKKer İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa & BDT Omnilog Genel Müdürü Hakan Arıkan, sektörde kalite ve sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu söyledi. Arıkan, “Filonuzun olup olmaması döneme göre avantaj ya da dezavantaj oluşturabiliyor. Biz, bunu dengeleyebilen bir firmayız. 11 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olarak güven ve marka tarafı, sigorta ve ürünün izlenebilirliği bizi rekabet anlamında avantajlı kılıyor.” ifadesini kullandı.

Umut Sönmez: Omnilog’un hedefi TruKKer’ın bulunduğu 11 ülkede faaliyet gösterebilmek

TruKKer ve Omnilog’un aynı şirket içerisindeki markalar olduğunu aktaran Omnilog Hava & Deniz Direktörü Umut Sönmez şu bilgileri verdi: “Omnilog’da biz, birçok taşıma modunu bir araya getiriyoruz. Omnilog’u Türkiye’den yönetiyoruz. Ocak ayından beri Türkiye’de faaliz. Mayıs ayı itibarıyla Dubai ve Suudi Arabistan ofisleri çalışmaya başladı. Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz, TruKKer’ın kapsadığı 11 ülkede Omnilog ile de olabilmek.” Bu sayede, müşterilerimize Omnilog ile hava ve deniz yolunda rekabetçi çözümler sunarken, TruKKer’ın gücüyle bu çözümleri çeşitlendirerek daha fazla alternatif oluşturmayı da başarıyoruz."

Burak Kuran: Çin ile Avrupa’yı karadan bağladık

Hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerde 3 yıl içerisinde önemli büyüme gerçekleştirdiklerini söyleyen Türkiye & Polonya & Kazakistan Uluslararası Taşımacılık Satış & Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Burak Kuran, “Bugün Kazakistan’daki 2. yılımız. Biz, Türkiye’de; ülkemizin hem doğusuna hem de batısına CIS ve Avrupa olmak üzere 2 bölgede hizmet veriyoruz. Son 6 ayda Çin ve Avrupa’yı birleştirici karadan ekspres operasyonlar yaptık. Omnilog’u kurarak hava, deniz operasyonlarıyla kara operasyonlarını entegre edip bir sinerji yarattık. Bu sayede de overseas dediğimiz Çin'den, Amerika'dan farklı yerlerden deniz yoluyla gelen yükleri karaya transit işlemini gerçekleştirip, özellikle Orta Asya ülkelerine bazen Avrupa ülkelerine taşımalarını gerçekleştirebiliyoruz. Bu süreçle, müşterilerimize daha katma değerli ve entegre lojistik çözümleri sunmuş oluyoruz. Omnilog ile daha da gelişeceğimizi öngörüyorum.” dedi.

Buğra Gönültaş: Yurt içinde 81 ile teslimat yapabilecek operasyonel alt yapıya geldik

Şirketin ilk kurulduğunda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki parça şeklinde başladığının altını çizen Türkiye & Polonya ve Kazakistan Finans Genel Müdür Yardımcısı Buğra Gönültaş, “Şu anda 5 şehirde ofisimiz bulunuyor. Türkiye’nin her noktasına servis götürecek kurum haline geldik. Sıfırdan bu seviyeye gelmek bizim azmimizi ve doğru ekiple doğru işler yaptığımızı göstermektedir. 3. senenin sonunda Capital 500’deki firmalar ciromuzun büyük bir bölümünü oluşturdu. Yurt içinde yaptığımız işlerin yaklaşık %90’ı kontratlı işlerden oluşmaktadır. Ayrıca spot işlerimiz de oluyor. Yaptığımız ciroların %90’ını öz sermayemiz ile yaptık.” yorumunu kullandı.