Kara kedilerin kötü şöhretinin kökeni nedir? Antropologlar ve vetenerinerler bakın ne diyor!

Antik Mısır'da kara kediler, kutsal ve koruyucu varlıklar olarak kabul edilirdi. Mısırlılar, kara kedilerin kötü ruhları uzaklaştırdığına inanır ve onları evlerinde besledikleri bildirildi. Hatta bazı kara kediler, sahipleriyle birlikte mumyalanarak gömüldükleri biliniyor. Romalılar da kara kedileri iyi şans sembolü olarak görür ve gemilerde kemirgenleri yakalamaları için yanlarında bulundururlardı.

ORTA ÇAĞ VE KARA KEDİLERİN KÖTÜ ŞÖHRETİ

Kara kedilerin kötü şöhreti, Orta Çağ'da Avrupa'da yaygınlaşmaya başladığı bildirildi. Bu dönemde, kara kediler cadılarla ilişkilendirilmeye başlandı. Cadı avı döneminde, kara kedilerin cadıların yardımcıları olduğuna inanıldığı biliniyor. Bu inanç, kara kedilerin kötü şans getirdiği düşüncesinin yayılmasıyla sonuçlandı. Özellikle 14. yüzyılda Avrupa'da yaşanan veba salgını sırasında, kara kedilerin hastalığı yaydığına inanılarak birçok kedinin öldürüldüğü vurgulandı.

HRİSTİYANLIK VE KARA KEDİLER

Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte, kara kediler şeytani varlıklar olarak görülmeye başlandı.

Kilise, kara kedilerin geceleri şeytana dönüştüğüne dair inançları yayarak, bu hayvanlara karşı nefretin artmasına neden oldu. Bu dönemde, kara kedilere sahip olan kadınlar cadı olarak suçlanarak yakıldığı bildirildi.

MODERN DÖNEMDE KARA KEDİLER

Günümüzde, kara kedilerin uğursuzluk getirdiğine dair inançlar hala bazı toplumlarda yaygın olsa da, bu inanışlar bilimsel ve mantıksal temellere dayanmadığı vurgulandı. Bilimsel araştırmalar, kara kedilerin diğer kedilerden farklı olmadığını ve uğursuzluk getirmediğini gösterdi. Ayrıca, birçok kültürde kara kediler artık olumlu semboller olarak kabul edildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Uzmanlar, kara kedilere yönelik bu batıl inançların tarihsel ve kültürel kökenlere dayandığını belirtti.

Antropolog Dr. Jane Smith, kara kedilerin kötü şöhretinin, Orta Çağ'da cadı avı döneminde yayılan yanlış inanışlardan kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, veteriner hekim Dr. Ahmet Yılmaz, kara kedilerin diğer kedilerden farklı olmadığını ve bu hayvanlara karşı olumsuz tutumların yersiz olduğunu vurguladı.

Kara kedilerin kötü şöhreti, tarih boyunca çeşitli kültürel ve dini inanışlardan kaynaklandı. Ancak, günümüzde bu inanışların bilimsel bir temeli olmadığı ve kara kedilerin diğer kedilerden farklı olmadığı sonuçlandı. Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar, kara kedilere yönelik olumsuz tutumların yersiz olduğunu gösterdi.

Psychological Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, insanların kara kedilerle ilgili olumsuz inançlarının, bireylerin genel şans algısını etkilediğini gösterdi. Çalışmada, kara kedilere dair olumsuz düşünceleri olan bireylerin, daha fazla olumsuz yaşam deneyimi rapor ettikleri bulundu.

Animal Behavior dergisinde yapılan bir başka çalışma, insanların kedilere yönelik tutumlarını inceleyerek, kara kedilerin olumsuz imajının, sosyal medyada ve popüler kültürdeki temsilleriyle pekiştiğini ortaya koydu.

Hayvan Davranışları Uzmanı Dr. Selin Koç, "Kedilerin renkleri ile ilgili önyargılar, insanların kedilere karşı tutumlarını etkileyebiliyor. Eğitim ve farkındalık ile bu yanlış algıların üstesinden gelinmesi mümkün" dedi.

Sosyolog Prof. Dr. Fatma Demir, "Kedi sahiplenme oranlarının kara kediler için diğer renklerden daha düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bu, toplumsal bir ön yargının sonucudur" şeklinde vurguladı.