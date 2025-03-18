Kara Kışın ortasında evsiz kaldı! Evinin yanışını ağlayarak izledi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Ataşehir’de hurda malzeme ve plastik atıklarla dolu bir gecekonduda çıkan yangın heyecanlı anlara sahne oldu. Mahalleyi sokağa döken yangının sobadan çıkan bir kıvılcımdan çıktığı öğrenildi. Evinin yanışını ağlayarak izledi.

Yangın, saat 10:45 sıralarında İçerenköy Mahallesi Didem Sokak'ta bulunan gecekondunun çatısında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dar sokakta park halindeki araçlar nedeniyle sokağa giremeyen itfaiye ekipleri hortumları uzatarak yangına müdahale etti. Evinin yanışını ağlayarak izleyen ev sahibi Fadime Çuvalcı, basın mensuplarına tepki gösterirken bahçede bulunan plastik atıklardan çıkan dumanlar tüm sokağı kapladı. Bazı komşular evlerinden çıkarak duruma tepki gösterirken ev sahibi Çuvalcı ile komşuları arasında zaman zaman tartışma çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kara Kışın ortasında evsiz kaldı! Evinin yanışını ağlayarak izledi

'BU MAHALLEYİ YAKACAK'

Yangının çıktığı gecekondunun bitişiğindeki apartmanda oturan bir kişi cama çıkarak "Bu mahalleyi yakacak, buna bir çözüm bulun. Böyle bir şey yok" diyerek tepki gösterdi.

Kara Kışın ortasında evsiz kaldı! Evinin yanışını ağlayarak izledi

'KAÇ SEFER ŞİKAYETTE BULUNDUK'

Komşu Necdet Bıçakçı, "Yangın hurdalıkların arasındaki bacadan çıkmış. Hurdaları topluyor, belediye kaç sefer şikayette bulunduk ama bir sonuç çıkmadı" dedi.

'SOBADAN ÇIKAN BİR KIVILCIMLA ÇIKMIŞ'

Ev sahibi Kenan Çuvalcı ise, "Yangının nasıl çıktığını detaylı bir şekilde bilmiyorum. Ev eski olduğu için yakacak çok birikti. Yangın, sobadan çıkan bir kıvılcımla çıkmış. Ailemiz dar gelirli olduğu için sürekli naylon falan toplama işleri yapıyorlar. Sobadan çıkan ateş sonucunda ev yanıyor. Allah'tan herhangi bir kaybımız yok sadece mala geldi. Buna şükrediyoruz" dedi.

Kara Kışın ortasında evsiz kaldı! Evinin yanışını ağlayarak izledi

Kara Kışın ortasında evsiz kaldı! Evinin yanışını ağlayarak izledi

Kara Kışın ortasında evsiz kaldı! Evinin yanışını ağlayarak izledi

Kara Kışın ortasında evsiz kaldı! Evinin yanışını ağlayarak izledi

Kara Kışın ortasında evsiz kaldı! Evinin yanışını ağlayarak izledi

Kara Kışın ortasında evsiz kaldı! Evinin yanışını ağlayarak izledi

Kara Kışın ortasında evsiz kaldı! Evinin yanışını ağlayarak izledi

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