Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'a sarılıp ağlayınca Türker Ertürk komutan tanımı yaptı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Kara Kuvvetleri Komutanı göz yaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılmıştı. O anların ardından donanmanın efsane komutanı Türker Ertürk'ten çarpıcı bir açıklama geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'a sarılıp ağlayınca Türker Ertürk komutan tanımı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ağustos'ta toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına son kez katılan komutanlara hediye vermiş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in gözleri yaşarmıştı. Bunun üzerine Avsever’le kucaklaşan Erdoğan gülerek “Kendisi duygulandı, bizi de duygulandırıyor” demişti. Basında geniş yer bulan bu olaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren donanmanın efsane komutanı Türker Ertürk, "KOMUTAN KİMDİR?" başlığı ile çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ertürk şu ifadeleri kullandı:

"Kimi vardır oturduğu makama şan ve şeref verir, kimi vardır makamın itibarını aşındırır ve değerini düşürür. Hasbelkader komutanlık makamına gelmekle komutan olunmuyor.

Komutanlar komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konudaki veciz sözlerini biraz daha genişleterek ifade edersek; 'Bilgisi, tavrı, önderliği ve yıkılmaz iradesi ile kıtayı, birliği, uçakları, gemileri, orduları ve donanmaları peşinden gelmeye mecbur eden kimse, komutan da odur"

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