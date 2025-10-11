Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyareti kapsamında; KKTC Milli Liderleri merhum Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarları ile Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Meclis Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ve Başbakan Sayın Ünal Üstel’e makam ziyareti gerçekleştirdi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.