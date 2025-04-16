Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, 1’inci Ordu Komutanlığı'nı denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İstanbul Selimiye'deki 1’inci Ordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1'inci Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Denetlemelerin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitülerinde eğitimi devam eden Karargah Subaylığı ile Komuta ve Kurmay Eğitimi müdavimlerine tecrübelerini aktardı" denildi.