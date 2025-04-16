Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, 1’inci Ordu Komutanlığı'nı denetledi

Kaynak: ANKA
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, 1’inci Ordu Komutanlığı'nı denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İstanbul Selimiye'deki 1’inci Ordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İstanbul Selimiye'deki 1’inci Ordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1'inci Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Denetlemelerin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitülerinde eğitimi devam eden Karargah Subaylığı ile Komuta ve Kurmay Eğitimi müdavimlerine tecrübelerini aktardı" denildi.

Son Haberler
Anne karnındaki sessiz tehlike! Uzmanlar uyardı
Anne karnındaki sessiz tehlike! Uzmanlar uyardı
Türkiye’de ilk kez görüntülendi: Metalik renkli tüy yapısıyla dikkat çekiyor
Türkiye’de ilk kez görüntülendi: Metalik renkli tüy yapısıyla dikkat çekiyor
Morais Galatasaray maçı öncesi umutlu
Morais Galatasaray maçı öncesi umutlu
ABD-Çin restleşmesi Asya’yı sarstı: Borsalar düşüşte (16 Nisan 2025)
ABD-Çin restleşmesi Asya’yı sarstı
Aaron Boupendza hayatını kaybetti
Aaron Boupendza hayatını kaybetti