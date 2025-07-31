Kara para aklama suçlamasıyla bir dava daha açılmıştı! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek müstehcen partiler düzenleyen isimle yakalandı

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Kara para aklama suçlamasıyla bir dava daha açılmıştı! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek müstehcen partiler düzenleyen isimle yakalandı

Açıklamaları yaptığı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek bu sefer müstehcen partiler düzenleyen 'Fergio Bey' lakaplı Ferhat Günay ile yakalandığı görüntülerle gündem oldu.

Son olarak eski sevgilisinin arkadaşına yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla gündeme gelen Feyza Civelek bu kez de müstehcen partiler düzenleyen Ferhat Günay ile yakalandı.

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“ÇOK ÖZEL BİR İNSAN”

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake konseri çıkışında erkek arkadaşıyla görüntülenen Civelek’in yanındaki kişinin müstehcen partiler düzenleyen 'Fergio Bey' lakaplı Ferhat Günay olduğu ortaya çıktı.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Civelek, Ferhat Günay için, ''Çok özel bir insan'' dedi.

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FERGİO BEY KİMDİR?

Ferhat Günay internet ortamında Fergio Bey lakabıyla tanınıyor. 2023 yılında tutuklanan ve 2024 mayıs ayında tahliye olan Ferhat Günay'ın yetişkinlere özel düzenlediği partiler sosyal medyada gündem olmuştu.

Müstehcen partiler düzenleyerek gündeme gelen ‘Fergio Bey’ takma adlı Ferhat Günay hakkında ‘kara para aklama’ suçlamasıyla yeni bir dava daha açılmıştı.

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Kara para aklama suçlamasıyla bir dava daha açılmıştı! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek müstehcen partiler düzenleyen isimle yakalandı
Kara para aklama suçlamasıyla bir dava daha açılmıştı! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek müstehcen partiler düzenleyen isimle yakalandı