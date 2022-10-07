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Kara para aklamak için hayvanat bahçesi kuran çeteye operasyon

İllegal çağrı merkezi kurarak “Almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlatılacak” diyerek vatandaşın banka bilgilerini ele geçiren ve milyonluk vurgun yapan 55 çete üyesi eş zamanlı operasyonla yakalandı. 

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 15:51
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Kara para aklamak için hayvanat bahçesi kuran çeteye operasyon. 55 gözaltı

Kara para aklamak için hayvanat bahçesi kuran çeteye operasyon
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli şahısların illegal çağrı merkezi kurup vatandaşları arayarak dolandırdığı bilgisini aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahısların İstanbul ve Zonguldak illerinde faaliyet gösterdiği, çağrı merkezi adı altında vatandaşları arayıp "Tüketici kanuna aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlamıştır" diyerek milyonluk vurgun yaptığı tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; İstanbul ilinde 20, Zonguldak ilinde 1 olmak üzere toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; suçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ve gram altın, 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar ve bilişim cihazı ile 500 kutu cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

KARA PARAYI AKLAMAK İÇİN HAYVANAT BAHÇESİ KURMUŞLAR

Şüphelilerin haksız kazançtan elde ettikleri paraları aklamak için paravan olarak kullandıkları içinde kahvaltı mekânları ile bir hayvanat bahçesinin bulunduğu çiftlikte yapılan aramalarda; 3 adet geyik, 2 adet yaban koyunu, 2 adet tavus kuşu, 2 adet deve kuşu, 2 adet Alpaka, 1 adet siyah kuğu ile 2 adet cüce keçi bulundu. Suçtan elde edilen çiftlik ve hayvanlara el konulurken, yakalanan 55 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.(AA)

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