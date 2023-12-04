Kara para aklayan fenomenleri köşeye sıkıştıracak ekip. 100’den fazla fenomen savcılıkta

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kara para aklayan fenomenlere karşı özel bir ekip kurdu ve onlarca fenomenin incelemede olduğu duyuruldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kara para aklayan fenomenleri köşeye sıkıştıracak ekip. 100’den fazla fenomen savcılıkta

NTV'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre, Türkiye Dilan Polat ve Engin Polat’tan sonra kara para aklayan fenomenleri konuşuyor.

Elde edilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kara para aklayan ve vergi kaçıran sosyal medya fenomenlerini köşeye sıkıştıracak özel bir ekip kurdu.

Vergi müfettişleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu uzmanlarından oluşan özel ekip fenomenler için vergi incelemesini derinleştirdi.

3 BİN MÜKELLEF TESPİT EDİLDİ, 100 FENOMENİN DOSYASI SAVCILIKTA

Sosyal medya üzerinden gelir elde eden ve vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 binin üzerinde mükellef tespit edildi.

100'ün üstünde fenomenin dosyası savcılığa iletildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, 2019 sonrasına yoğunlaşan incelemelerde takipçi sayısı değil kara para trafiğinin esas olduğunu söyledi.

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DİLAN POLAT OLAYI NEDİR?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİĞER FENOMENLER

Dilan Polat'ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi.

Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.

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