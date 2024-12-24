Kara saplanan ambulans böyle kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kara saplanan ambulans böyle kurtarıldı

Siirt’in Pervari ilçesinde hasta ihbarına giden ambulans, Geçittepe mevkisinde kara saplandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, ambulansı kurtardı.

Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Doğanköy köyünde hasta ihbarına giden ambulans, Geçittepe mevkisinde kara saplandı. Sağlık görevlilerinin yardım talebi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ambulans, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Karla mücadele ekiplerinin bölgede iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Valimiz Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda, karla mücadele ekiplerinin desteğiyle ambulansımız kurtarıldı ve hastaya ulaşması sağlandı. Bölgede olası aksaklıkların yaşanmaması için ekiplerimiz teyakkuz halindeler" dedi.

Hasta almayan giden ambulans kara saplandı

Hasta almayan giden ambulans kara saplandı

Hasta almayan giden ambulans kara saplandı

Hasta almayan giden ambulans kara saplandı

Hasta almayan giden ambulans kara saplandı

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