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Kara üzümün yararları nelerdir

Kara üzüm, kan yapıcı özelliği ile kalp krizi ve felç olasılığını en aza indirerek hastalıklara karşı doğal koruma sağlıyor. İşte kara üzümün diğer yararları…

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 13:12
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Kara üzümün yararları neler

Kara üzümün yararları nelerdir
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Faydaları saymakla bitmeyen kara üzüm, DNA hasarını azaltarak kanserin oluşum riskini azaltıyor. Damarların da sağlamlaşmasını sağlayan kara üzüm Gaziantepli vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor.

Kanser ve hipertansiyon tedavilerinde de kullanılan kara üzüm, E vitamininden 50 kat daha faydalı bir özelliğe sahip. Gaziantep’in geleneksel şire kültüründe de önemli bir yeri olan kara üzüm, içindeki antioksidan sayesinde vücudu, kendi içerisinde oluşan ya da dış çevre koşullarından kaynaklanan serbest oksijen radikallerinden ve diğer radikallerden koruyor.

ÇEKİRDEKLİ YENİRSE DAHA YARARLI

Gaziantep’te 11 yıldan bu yana şire işi ile uğraştığını belirten Zeynel Abidin Karaoğlu, kara üzümün çekirdeği çıkarılmadan yenildiğinde daha faydalı olduğunu söyledi VE EKLEDİ:

“Üzüm bizim çok eski bir şire kültürümüzdür. Sadece üzüm değil de olaya genel bakacak olursak; Gaziantep’te şire kültürü vardır. Şirenin ana malzemesi üzümdür. Üzümün Antep karası olarak da çeşitleri bulunmaktadır. Bunların hepsinin faydaları bir yerde birleşiyor. Kana çok çabuk karışan bir madde. İçindeki çekirdeğiyle birlikte yenildiği takdirde faydaları daha da çoğalıyor. Onun için biz gelen müşterilerimize üzümün çekirdeği ile yenilmesini tavsiye ediyoruz. Üzüm çekirdeği ve üzümün etli kısmı antioksidan özelliği taşıyor”

KANA ÇABUK KARIŞIYOR

Kara üzümün kana çok çabuk karıştığından dolayı özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlar ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda vücudun direncini arttıran koruyucu bir kalkan görevi gördüğünü aktaran Karaoğlu, “Ama biz şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz. İnsanlar hasta olduktan sonra gelmesinler. Bu kültürümüzü kış girişinde yemeye başlayalım. Lütfen devam ettirelim” diye konuştu.

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