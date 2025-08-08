Kara Vicdanlılar ve Ölüm Emri

İstanbul’da iki insan.

Biri bir belediye başkanı: Murat Çalık.

Diğeri bir sanat emekçisi: Ayşe Barım.

İkisi de ağır hasta.

İkisi de cezaevinde; Tutuklu.

Kesinleşmiş yargı kararı yok; Hükümlü değiller.

Can güvenlikleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvencesinde, sorumluluğunda.

“Devlet Ana, Devlet Baba” ise kör de sağır da olamaz.

Ancak devleti yöneten AKP ve MHP’liler kör ve sağır.

Ve her iki dosyada da ortak bir gerçek var:

“Tutuksuz yargılansınlar, aksi hâlde ölüm riski çok yüksek.”

Bu, avukatların değil, siyasilerin değil, doktorların raporu.

Soru çok net:

Bu insanlar için “ölüm” emri mi verildi?

Allah’ın alacağı canı vicdansız iktidar mı alacak?

Gelin Avrupa’ya bakalım…

İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da, İsveç’te;

Tutuklu bir kişi cezaevinde rahatsızlanır ve doktorlar “cezaevi koşullarında kalamaz” derse, ne yapılır biliyor musunuz?

Derhal tahliye edilir.

Hakkında hüküm kesinleşmemişse tutuklama sonlandırılır.

Çünkü orada adalet sistemi ölümcül hata yapmaz.

Çünkü orada hukuk, hâlâ bir vicdan terazisiyle çalışır.

Bugün cumhurbaşkanlığı iktidarında siyasallaşan yargıda ise durum ne?

Tutukluluk artık cezadan ağır!

Ve bu cezanın adı: Ölüm tehdidi ve adalet fiyaskosu.

Doktorlar, hastane raporları; “Ölüm riski var” diyor.

Türkiye’de siyasetin girmediği tek kurum vardı;

Adli Tıp.

Gördük ki o da siyasi iktidarın baskısı, korkusu altında tıbbi değil siyasi rapor yazıyor.

İnsanlığı öldürüyor, Hipokrat yeminlerini inkar ediyorlar.

Adalet Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı,

Cumhurbaşkanlığı umursamıyor.

Bu iki insanın yaşam hakkını umursamayan Türkiye Büyük Millet Meclisinde:

Hipokrat ve milletvekili yemini eden; 31 Tıp Doktoru var.

İktidarı oluşturan, 273 AKP’li ve 47 MHP’li toplam; 320 milletvekili var.

Tek bir tanesi Allah için, insanlık için umursamıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin eş başkanları;

Recep Tayyip Erdoğan da Devlet Bahçeli de umursamıyor.

İçinde Allah korkusu ve vicdan olan tek bir AKP’li varmış; Bülent Arınç.

O da yandaş medya linçi altında. İnsanlık yaptığı için suçlanıyor.

Daha dün, “Müebbet Hapse” mahkum bebek katili terörist başı Öcalan için, “Önder” diye iltifat ederek, “umut hakkı” isteyen Bahçeli değil mi?

Bahçeli; Murat Çalık ve Ayşe Barım için neden tek kelime etmiyor?

Bırakın yasaları, anayasayı...

Bu ülkede hâlâ, geceleri yastığa başını koyduğunda bir vicdan muhasebesi yapan tek bir iktidar mensubu yok mu?

Çünkü mesele artık hukuki değil insani…

Bu sorun insanlık suçudur.

Bir kişi suçlu olabilir, yargılanabilir, mahkum edilebilir.

Ancak mahkumiyeti kesinleşmeyen hiç kimse can güvenliği riski varsa tutuklu yargılanarak ölüme terk edilemez!

Çalık’a ve Barım’a uygulanan bu tavır hukukla değil, doğrudan insanlık suçu kavramıyla anılır!

Kur’an-ı Kerim, Maide Suresi 32. Ayet şöyle der:

“Kim bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur.”

Bu sadece bir dini emir değil, vicdanın evrensel sesidir.

Türk milleti binlerce yıl boyunca şu temel ilke yaşar;

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

Yaralı düşmana kendi suyunu veren, esire kendi aşını yediren asil Türk milletinin evlatlarıyız biz.

Can tehdidi altındaki milyonlarca Suriyelileri, Afganlıları sığınmacı kabul eden Türk milletiyiz.

Bu karar vicdanidir, Çalık ve Barım için yapılan vicdansızlıktır

Bugün susarsak, bu kültürümüzü inkar ederiz.

İktidar korumuyor ama Allah korusun, Murat Çalık, Ayşe Barım cezaevinde ölürlerse;

Sadece 2 insan değil, insanlık ölür, insanlık…

Bunun günahı, vebali başta Erdoğan ve Bahçeli olmak üzere sessiz kalan AKP milletvekillerinin ve yargıçların omuzundadır.

Tutukluluk tedbir değil, infaz hâline gelmiş zulüm demektir.

Kara vicdanlılar; Fark etmiyor musunuz?

İnsanlığınızı öldürüyorsunuz.

Bir ülkenin insan hakları, vicdanı, hukuku bu kadar çürürse söyleyecek başka söz kalmaz: