Kara yolları için açıklama yapıldı! Yola çıkacak sürücüler dikkat (2 Eylül 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerinde (Başpınar Viyadüğü) derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kara yolları için önemli uyarı yapıldı! İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken yollar (1 Eylül 2025)

Ortaklar-Aydın yolunun 22-24. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 27-36. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 14-34, Kurucaşile-Cide yolunun 0-18. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl-Solhan yolunun 23-29. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 33-36. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Gümüşhane yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.