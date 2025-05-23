Kara yolları için sürücülere uyarı! İşte dikkat edilmesi gereken yerler... (23.05.2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle saat 23.00'ten itibaren Avcılar gişelerinden otoyola girişler ve buradan çıkışlar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, 24 saat esasına göre sürdürülecek çalışmalar dolayısıyla alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme yolunun 33-35. kilometrelerinde menfez yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Yerköy-Delice yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İznik-Mekece yolunun 4-6. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 0-1. kilometrelerinde (Kargalık mevkisi) menfez yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 56. kilometresindeki Çömlekçi Araç Alt Geçidi'nin (Trabzon şehir geçişi) Trabzon-Rize yönündeki geçişi enerji nakil hattı tesis çalışması dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım aynı yöndeki bağlantı kolundan sürdürülüyor.