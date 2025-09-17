Kara yolları ile ilgili açıklama geldi! İşte yapılan çalışmalar ve trafiğe kapalı yollar (17 Eylül 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz Kavşağı İstanbul istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolda Edirne istikametinden Lüleburgaz gişelerine çıkış ve buradan otoyola giriş noktaları trafiğe kapatıldı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 35-71. kilometreleri ile bağlantı yollarında üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun İzmir-Aydın istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridinin kullanımına izin verilmezken sürücüler orta ve sol şeritlere yönlendiriliyor.

Kara yolları ile ilgili açıklama yapıldı! İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken bölgeler (16 Eylül 2025)

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi İstanbul istikametinde Ekrem Özdemir Viyadüğü'ndeki derz değişimi dolayısıyla iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma Adana istikametinden kontrollü izin veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Vakfıkebir yolunun 15. kilometresinde Kilita Köprüsü'ndeki derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolu, 11-13. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 12.00-13.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 38-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Erzincan-Erzurum yolunun 53-54. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Erzurum istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler sol şeride yönlendiriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.