Kara yolları ile ilgili açıklama geldi! İşte yola çıkacak sürücülerin dikkat etmesi gereken yerler... (15 Eylül 2025)

Kaynak: AA
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy kavşağında Osmangazi Köprüsü'nden geliş ve Ankara istikametine çıkış kolu trafiğe kapatıldı. Sürücüler, İstanbul yönünde devam ederek TEM Otoyolu Gebze kavşağından D-100 Devlet Yolu'na girebiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti 6-9. kilometrelerindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde derz değişimi yapılacağından bu kesimde sağdan iki şerit, araç trafiğine kapatılarak ulaşım, aynı istikametten diğer şeritten sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım, Adana istikametine doğru kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerindeki yol çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor, bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ordu-Fatsa yolunun 17-11. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü sağlanıyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge hududu yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Bu bölümde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Pertek-Çemişgezek yolunun 41-44. kilometrelerinde yapım ve Gemlik-Kumlu yolunun 14. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

