Kara yolları ile ilgili günün açıklaması geldi! Sürücüler dikkat: İşte trafiğe kapalı yollar (29 Ağustos 2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 26-28. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ödemiş-Kiraz yolunun 8-13. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Kiraz-Ödemiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 55-58. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 31-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30-37, Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları ile Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 88-99. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama işleri nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

