Kara yolları ile ilgili günün açıklaması yapıldı! İşte yapılan çalışmalar ve kapalı yollar (11 Eylül 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

Çalışmalar kapsamında D-100 yolundan TEM Otoyolu'nun Gebze gişelerine girişler ile Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü istikametinden TEM Otoyolu Ankara istikametine bağlanan kol ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu Ankara istikametine bağlanan kol da trafiğe kapatıldı. Sürücüler, İstanbul yönüne devam edip TEM Otoyolu Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna çıkabiliyor.

Sürücüler dikkat: Trafiğe kapalı yollar duyuruldu! İşte tüm detaylar (10 Eylül 2025)

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Selatin Tüneli ile Germencik Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 9-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolu, 32-33. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışması nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde Ermenek-Bucakkışla-Karaman-Mut yolu alternatif güzergah olarak kullanılacak.

Bursa-Balıkesir yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Balıkesir-Susurluk istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Kangal yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Yeşilyurt yolunun 15-16. kilometrelerinde kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sungurlu-Ankara yolunun 30-35. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 27-45. kilometrelerindeki Harmancık, Hacıemin-2, Hacıemin-3 ve Gümüşhane tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.