Kara yolları ile ilgili uyarı geldi! Sürücüler dikkat! İşte kapalı yollar... (17 Ağustos 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Kara yolları ile ilgili uyarı geldi! Sürücüler dikkat! İşte kapalı yollar... (17 Ağustos 2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerindeki üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerindeki derz bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım, sırasıyla İzmir ve İstanbul yönlerinden çift yönlü sürdürülüyor.

Yola çıkacak sürücülere önemli uyarı! İşte kara yollarındaki çalışmalar ve kapalı yollar (15 Ağustos 2025)Yola çıkacak sürücülere önemli uyarı! İşte kara yollarındaki çalışmalar ve kapalı yollar (15 Ağustos 2025)

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-16. kilometrelerinde Eminlik kavşağı Adana yönündeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, 3 numaralı şeritten sağlanıyor.

Aydın-İzmir il sınırı Kuşadası-Söke yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor ve Söke istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun 3-5. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Karabük istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 29. kilometresinde Kütahya ayrımı ve 33. kilometresinde Antalya ayrımı kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor.

Sivas-Ulaş yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Köse-Salyazı yolunun 0-9. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışması dolayısıyla kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak trafik akışı tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Son Haberler
Renato Sanches Süper Lig devine önerildi!
Renato Sanches Süper Lig devine önerildi!
Film sahnelerini aratmadı! Samsun’da 8 Kilometrelik alev zinciri: Sürücü sonunda ‘pes’ dedi
Film sahnelerini aratmadı! Samsun’da 8 Kilometrelik alev zinciri: Sürücü sonunda ‘pes’ dedi
"Huzur İstanbul" uygulamasında yüzlerce kişi gözaltına alındı!
"Huzur İstanbul" uygulamasında yüzlerce kişi gözaltına alındı!
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler
Prof. Dr. Bingür Sönmez ekibiyle birlikte adres değiştirdi
Prof. Dr. Bingür Sönmez ekibiyle birlikte adres değiştirdi