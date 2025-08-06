Kara yollarına çıkacak sürücüler dikkat! İşte çalışma yapılan alanlar ve trafiğe kapalı yollar (6 Ağustos 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu'nun Çorlu-Çerkezköy kavşakları 146-151. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerindeki şev çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Yola çıkacak sürücüler dikkat! İşte kara yollarında yapılan çalışmalar ve kapalı yollar (5 Ağustos 2025)

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, 1-4. kilometrelerde yer alan Buğralar Köprüsü'nün tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, İstanbul İstikametinden çift yönlü ve kontrollü devam ettiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Ceyhan-İskenderun Batı kavşakları 12-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerinde İstanbul istikametinde yürütülen derz bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç yolunun 20-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü 1, Günyüzü 2, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde yürütülen elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla Çankırı-Kastamonu istikametindeki tüp trafiğe kapatılarak ulaşım Ilgaz Dağı yoluna yönlendiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.