Kara yollarında bu yollara girerken dikkat! KGM'den uyarı yapıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Yalova yolunun 38-39. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun Ankara-Bursa istikameti 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Karaman-Ermenek yolunun 50-76. ve 82-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 24-33. kilometrelerindeki yapım ve kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde şev temizliği çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı kısa sürelerle kesilerek, ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde Eskipazar Mermer Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.