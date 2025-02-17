Kara yollarında durum

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle ulaşım servis yolunan sağlanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 6-10. kilometrelerinde yol çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 30-33. kilometrelerinde kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-90. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerindeki kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 5-25. kilometrelerinde fiber optik kablo çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.