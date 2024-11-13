Kara yollarında durum

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü sürdürülüyor.

BİR ŞERİT TRAFİĞE KAPATILACAK

TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametindeki çelik köprü genleşme derzi yenileme ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler Konak-Balçova istikametine yönlendiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım, Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle saat 19.00'a kadar Maçka-Trabzon istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.