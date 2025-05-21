Kara yollarında son durum! İşte şoförler için yapılan uyarılar (21.05.2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Havsa-Edirne Doğu kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle Edirne yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-12. kilometrelerinde marina bağlantı yolu ile Güzelbahçe Kavşağı arasındaki aydınlatma çalışmaları sebebiyle Çeşme istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Kuzey Kavşağı Gişe İstasyonu'ndaki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla geniş araç şeridi trafiğe kapatıldı.

TAG Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde (Yılankale-Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 48. kilometresindeki (Gümüşhane çevre yolu) T5 Tüneli'nin Gümüşhane-Torul yönündeki tüpünde yangın söndürme sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31. ve 32-36. ile Malatya-İkizce yolunun 12-13. kilometrelerinde (TOKİ Kavşağı) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 36-37. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 7-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Düzce istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.