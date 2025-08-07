Kara yollarında yapılan çalışmalar ve kapalı yollar! Resmi açıklama geldi (7 Ağustos 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Karasu kavşakları 4-8. kilometrelerinde İstanbul-Ankara istikametinde yürütülen bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Kumkısık Kavşağı'ndan otoyola katılıma izin verilmezken Aydın istikametinden gelen araçlar güzergahtan çıkış yapabiliyor. Bu kesimde trafik akışı Denizli istikametinde iki yönlü sürdürülüyor.

Kara yollarına çıkacak sürücüler dikkat! İşte çalışma yapılan alanlar ve trafiğe kapalı yollar (6 Ağustos 2025)

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları 16-18. kilometreleri, üstyapı onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım, Osmaniye istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sürdürülüyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 34. kilometresindeki güvenlik tünelinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerindeki menfez çalışmaları sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Karabük istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kars-Digor-Iğdır yolunun 0-19. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.