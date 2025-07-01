Sürücüler dikkat! Kara yollarında yol çalışmaları ile ilgili uyarılar (01 Temmuz 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Sürücüler dikkat! Kara yollarında yol çalışmaları ile ilgili uyarılar (01 Temmuz 2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu'nun Hendek Kavşağı 159-160. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle D-100 devlet yolundan otoyola girişler ve buradan çıkışlar trafiğe kapatıldı. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16-17. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

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TAG Otoyolu'nun Kilis-Akkent kavşakları 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Eminlik Kavşağı'nın Adana yönündeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım 1 numaralı şeritten gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-49. kilometrelerinde Kürtün Kavşağı, Torul, Taşocağı, Mescitli-2, Mescitli Varyantı-1, T1, T2, T3, T4 ve T5 tünellerinde yapılacak yangın söndürme sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 9-12. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-45. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 15-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 16-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

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