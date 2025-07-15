Kara yollarındaki son durum için uyarı yapıldı! İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken yerler (15 Temmuz 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 0-11. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, Kandıra Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilecek.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşaklarının 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 30-35. ve Pınarbaşı-Gürün yolunun 18-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 7-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bozüyük-Bilecik istikametinden iki yönlü gerçekleşiyor.

Burdur-Antalya yolunun 37-38. kilometrelerinde Altınkale Köprülü Kavşağı ve yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Kale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35-36. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle Giresun-Keşap yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.