Kara yollarındaki son durum için uyarı yapıldı! İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken yerler (15 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
Kara yollarındaki son durum için uyarı yapıldı! İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken yerler (15 Temmuz 2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 0-11. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, Kandıra Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilecek.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşaklarının 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 30-35. ve Pınarbaşı-Gürün yolunun 18-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 7-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bozüyük-Bilecik istikametinden iki yönlü gerçekleşiyor.

Burdur-Antalya yolunun 37-38. kilometrelerinde Altınkale Köprülü Kavşağı ve yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Kale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35-36. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle Giresun-Keşap yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.

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