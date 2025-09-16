Karabağ Fenerbahçe'nin intikamını Lizbon'da aldı

Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması bugün oynanan 6 maçla başladı. Günün en dikkat çeken maçı Benfica-Karabağ karşılaşması oldu.
Fenerbahçe'yi play-off turunda eleyerek adını Devler Ligi'ne yazdıran Benfica Estadio da Luz'da konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşısında 6'ıncı dakikada Barrenechea ve 16'da Pavlidis'in golleriyle 2-0 öne geçti. Maçın henüz başında yediği gollere rağmen zorlu karşılaşmada mücadeleyi bırakmayan Karabağ, tarihi bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karabağ'a galibiyeti getiren goller Andrade, Duran ve Kashcuk'tan geldi. Bu sonuçla Karabağ Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları ise şöyle:
Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
PSV Eindhoven 1-3 Union St. Gilloise
Real Madrid 2-1 Marsilya
Tottenham 1-0 Villarreal
Juventus 4-4 Borussia Dortmund