Karabağ mucizesi sürüyor! Son kurban Kopenhag

Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Karabağ, Kopenhag’ı 2-0 mağlup ederek 6 puanla yoluna kayıpsız devam etti.

Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag’ı 2-0 mağlup etti.

KARABAĞ TARİH YAZIYOR

İlk hafta Benfica deplasmanında 2-0 geriden gelip 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne tarihi bir zaferle başlayan Karabağ, böylece puanını 6'ya yükseltti.

Azerbaycan temsilcisi, aldığı bu sonuçla Real Madrid ve Inter’in ardından Lig Etabı'nda 2’de 2 yapan takımlar arasına katıldı. Karabağ’ın gösterdiği çıkış, Şampiyonlar Ligi’nde büyük ses getirdi.

Kurban Kurbanov'un öğrencileri, eleme maçları da dahil olmak üzere bu sezon Avrupa'da çıktığı 8 maçın 7'sini kazandı.

GALATASARAY’IN RAKİBİ DAĞILDI

Öte yandan Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, sahasında Premier Lig ekibi Newcastle United karşısında ağır bir yenilgi aldı. İngiliz ekibi maçı 4-0 kazanarak ilk 3 puanını elde etti. İlk hafta deplasmanda PSV’yi yenen Union Saint-Gilloise ise 3 puanda kaldı.

