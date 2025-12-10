UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6.haftasında Karabağ, Ajax’ı ağırladı. Azerbaycan temsilcisi, iki kez öne geçtiği maçta Hollanda takımına 4-2 mağlup oldu. Maça iyi başlayan Karabağ, 10.dakikada Camilo Duran'ın attığı golle öne geçti. Buna Ajax 39'da Kasper Dolberg ile yanıt verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının başında 47'de Azerbaycan ekibi, Matheus Silva ile tekrar öne geçti. Ancak maçın son 10 dakikası Karabağ için kabus gibi geçti. 79'da Oscar Gloukh skora denge getirdi. 83'te Anton Gaaei Ajax'ı öne geçirdi. 90'da yine Oscar Gloukh karşılaşmanını skorunu 4-2 olarak ilan etti. Bu sonuçla Ajax Devler Ligi'nde ilk puanlarını aldı. Karabağ ise 7 puanda kaldı.