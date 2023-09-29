Karabağ’daki patlamada can kaybı 170’e yükseldi

Azerbaycan'da Ermeni nüfusun ayrılmaya devam ettiği Karabağ bölgesine bağlı Hankendi şehrinde 25 Eylül’de akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor.

Karabağ’daki sözde Ermeni yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde şu ana kadar 170 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ve Adli Tıp Kurumuna teslim edildiği belirtildi. Cenazelerin kimlik tespiti için Ermenistan'a nakledileceği ifade edilen açıklamada, arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Azerbaycan’ın Karabağ'da Ermeni silahlı gruplara karşı 19 Eylül'de başlattığı terörle mücadele operasyonu yaklaşık 24 saat sonra sona ermiş, silahlı grupların teslim olmalarının ardından Ermeniler gönüllü olarak Ermenistan’a geçmeye başlamıştı. Pazartesi günü bölgeden ayrılmaya başlayan Ermenilerin yakıt almak için toplandığı depoda patlama meydana gelmişti.

Diğer yandan Ermenistan hükümeti, Karabağ’dan ülkeye gelen Ermenilerin sayısının bugün yerel saatle 06.00 itibarıyla 87 bin 770’e ulaştığını duyurdu.