Karabağ’daki patlamada can kaybı 170’e yükseldi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 170’e çıktı.

KAYNAK: İHA
Karabağ’daki patlamada can kaybı 170’e yükseldi

Azerbaycan'da Ermeni nüfusun ayrılmaya devam ettiği Karabağ bölgesine bağlı Hankendi şehrinde 25 Eylül’de akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor.

Karabağ’daki sözde Ermeni yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde şu ana kadar 170 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ve Adli Tıp Kurumuna teslim edildiği belirtildi. Cenazelerin kimlik tespiti için Ermenistan'a nakledileceği ifade edilen açıklamada, arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Azerbaycan’ın Karabağ'da Ermeni silahlı gruplara karşı 19 Eylül'de başlattığı terörle mücadele operasyonu yaklaşık 24 saat sonra sona ermiş, silahlı grupların teslim olmalarının ardından Ermeniler gönüllü olarak Ermenistan’a geçmeye başlamıştı. Pazartesi günü bölgeden ayrılmaya başlayan Ermenilerin yakıt almak için toplandığı depoda patlama meydana gelmişti.

Diğer yandan Ermenistan hükümeti, Karabağ’dan ülkeye gelen Ermenilerin sayısının bugün yerel saatle 06.00 itibarıyla 87 bin 770’e ulaştığını duyurdu.

İlgili Haberler
Azerbaycanlıların yerlerini işgal eden Ermeniler Karabağ'dan gidiyor. Savaş muhabiri Burak Ersemiz oradaydı
Azerbaycan'dan Karabağ'da insanlık dersi. Geçmişte Türklere soykırım yapılan Karabağ'dan işgalci Ermeniler burunları dahi kanamadan gidiyorlar
Azerbaycan ordusu Karabağ'daki antiterör operasyonunda 192 şehit verdi
Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi
Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Öne Çıkanlar
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Son Haberler
Isparta’da FETÖ firarisi iş adamı tutuklandı Güncel
Isparta’da FETÖ firarisi iş adamı tutuklandı
Ebubekir Sofuoğlu voleybolcu kızlarımızı hedef aldı Oğuzhan Uğur gelişine çaktı Spor
Ebubekir Sofuoğlu voleybolcu kızlarımızı hedef aldı Oğuzhan Uğur gelişine çaktı
Iğdır'daki sopalı kuaförün cezası belli oldu. Çıraklarına şınav çektirip süründürmüştü Yaşam
Iğdır'daki sopalı kuaförün cezası belli oldu. Çıraklarına şınav çektirip süründürmüştü
Çorum'da huzur operasyonu gerçekleştirildi Güncel
Çorum'da huzur operasyonu gerçekleştirildi
Deprem bölgesindeki anaokulu öğrencilerine itfaiye eğitimi verildi Güncel
Deprem bölgesindeki anaokulu öğrencilerine itfaiye eğitimi verildi
İstanbul'da bir vatandaş yağmur altında duş aldı... Video
İstanbul'da bir vatandaş yağmur altında duş aldı...
TTB uyardı: Mutlaka uygulayın yoksa bankadaki paranız 1 dakikada yok olabilir Ekonomi
TTB uyardı: Mutlaka uygulayın yoksa bankadaki paranız 1 dakikada yok olabilir