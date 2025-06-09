Karabağlar Belediye Başkanı Kınay’dan huzurevi sakinlerine ziyaret

Kaynak: ANKA
Karabağlar Belediye Başkanı Kınay’dan huzurevi sakinlerine ziyaret

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Basın Sitesi Huzurevi’ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Basın Sitesi Huzurevi’ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Basın Sitesi Huzurevi sakinlerinin ellerini öperek bayramlaşan Başkan Kınay, onlarla uzun uzun sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu.

Ziyaret sırasında yaşlıların taleplerini ve ihtiyaçlarını da dinleyen Kınay, “Bayramlar; berekettir, umuttur, özlemdir. Aile büyüklerimizin ziyaret edildiği; çocukların neşeyle güldüğü, hastaların, yoksulların ve kimsesizlerin unutulmadığı huzurlu bir bayram diliyorum” dedi.

Karabağlar Belediyesi olarak yaşlılara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Kınay, “Onların sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmeleri adına geçmişimizden aldığımız mirasla yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Kınay, huzurevi personeliyle de bayramlaşarak emekleri için teşekkür etti.

Bayram ziyaretleri kapsamında şehit ailelerini de unutmayan Kınay, ailelerin bayramlarını kutladı ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

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