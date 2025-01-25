Karabağlar Uğur Mumcu’yu andı

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde Karabağlar Kent Tiyatrosu tarafından düzenlenen gösteriye Belediye Başkanı Helil Kınay, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Gazeteci ve yazar Işık Kansu’nun Uğur Mumcu’nun yazılarını derleyerek oluşturduğu “Bir Pulsuz Dilekçe” oyununun yönetmenliğini Serkan Baştürk üstlenirken, dekor uygulamasını Oylum Öterbülbül ve Halide Yalçıntepe, kostüm tasarımları Burçin Alkan Parlak, teknik uygulama ise Emre Kazımoğlu yaptı. Dekor tasarımında da 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Zeren görev aldı. Oyunda İlknur Bayzit Çatal ve Nejla Özge Alban misafir oyuncu olarak sahneye çıktı.

“Hayatı paylaşmak için sanat lazım”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, oyun sonunda oyuncuları tek tek tebrik ederek, tiyatronun kısa sürede hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kınay, “Sekiz ay önce ‘Hayatı paylaşmak için sanat lazım, konuşmak lazım’ dedik ve Karabağlar Kent Tiyatrosu’nu kurma kararı aldık. Bugün, ailemizin bir parçası olan değerli çalışma arkadaşlarımızın bu ilk oyunuyla bizleri bir araya getirmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu ülke için çok anlamlı bir günde sahnelenen bu oyunda, sadece Uğur Mumcu’yu değil, kaybettiğimiz tüm aydınlarımızı andık. Dışarıda Uğur Mumcu Vakfı tarafından hazırlanan ‘Devrim ve Demokrasi Şehitleri Anma Sergisi’nde onların hikayelerini gördük. Sanat, unuttuklarımızı ve bize unutturulmak istenenleri hatırlatır, düşünmeye ve birlik olmaya davet eder. Sanat, adalet, özgürlük ve kardeşçe bir yaşam için güçlü bir ışıktır” diye konuştu.

Başkan Kınay ayrıca Uğur Mumcu’nun mücadeleci ruhunu ve demokrasi uğruna hayatını kaybeden aydınların Türkiye için taşıdığı önemi vurguladı. Kınay sözlerini, “Birleşin, birleşin, birleşin” çağrısıyla noktaladı.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık da oyuncuları tebrik ederek, performanslarından dolayı teşekkür etti.

Devrim ve Demokrasi Şehitlerini Anma Sergisi

Gösteri öncesinde, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde Uğur Mumcu Vakfı tarafından hazırlanan Devrim ve Demokrasi Şehitleri Anma Sergisi ziyaretçilere açıldı. Uğur Mumcu ve diğer demokrasi şehitlerinin anısını yaşatmayı amaçlayan sergide, döneme ışık tutan fotoğraflar ve belgeler yer aldı.