Karabağlar’da zincirleme kaza: Otomobil, minibüsle kamyonete çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Erdal Yaklav Caddesi'nde gerçekleşti. E.Ç. (25) yönetimindeki 61 AFK 584 plakalı otomobil, K.A. (21) idaresindeki 35 ARU 257 plakalı minibüse çarptıktan sonra A.A.'nın kullandığı 35 BNJ 265 plakalı kamyonete de çarptı. Kazada, üç aracın sürücüsü de hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.