Karabağlar’da zincirleme kaza: Otomobil, minibüsle kamyonete çarptı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Karabağlar’da zincirleme kaza: Otomobil, minibüsle kamyonete çarptı: 3 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, otomobilin önce bir minibüse ardından kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Erdal Yaklav Caddesi'nde gerçekleşti. E.Ç. (25) yönetimindeki 61 AFK 584 plakalı otomobil, K.A. (21) idaresindeki 35 ARU 257 plakalı minibüse çarptıktan sonra A.A.'nın kullandığı 35 BNJ 265 plakalı kamyonete de çarptı. Kazada, üç aracın sürücüsü de hafif yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

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Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Karabağlar’da zincirleme kaza: Otomobil, minibüsle kamyonete çarptı: 3 yaralı

Karabağlar’da zincirleme kaza: Otomobil, minibüsle kamyonete çarptı: 3 yaralı

Karabağlar’da zincirleme kaza: Otomobil, minibüsle kamyonete çarptı: 3 yaralı

Karabağlar’da zincirleme kaza: Otomobil, minibüsle kamyonete çarptı: 3 yaralı

Karabağlar’da zincirleme kaza: Otomobil, minibüsle kamyonete çarptı: 3 yaralı

Karabağlar’da zincirleme kaza: Otomobil, minibüsle kamyonete çarptı: 3 yaralı

Karabağlar’da zincirleme kaza: Otomobil, minibüsle kamyonete çarptı: 3 yaralı

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