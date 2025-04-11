Karabük beyaz örtüyle kaplandı!

Karabük genelinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Safranbolu ilçesinin sembolü olan tarihi konaklar, karla kaplandı.

Osmanlı'dan kalma mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken konaklar, kar yağışı ve yoğun sis ile güzel manzaralar oluşturdu.

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Kar nedeniyle hava sıcaklığının eksi 9 derece olarak ölçüldüğü, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde ise yağış ile yoğun sis oluşurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

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Kar yağışı Gerede-Karabük-Samsun bağlantı yolunda da etkili oldu. Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme çalışması yaptı.

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Karabük ile Bartın arasında ulaşımın sağlandığı 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nde etkili olan yağış ulaşımı da aksattı.

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Bazı araçlar yolda kalırken, 1 TIR'ın dorsesi de yola devrildi. Bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasından sonra açıldı.