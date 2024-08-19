Karabük Demir Çelik'te büyük skandal. İki şart kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Karabük Demir Çelik'te büyük skandal. İki şart kaldırıldı

Kardemir Karabük Demir Çelik Fabrikası’ndaki büyük skandal ortaya çıktı. Fabrikaya yapılacak işçi alımında iki şart kaldırıldı. İş ilanını görenler “Torpilini alan Karabük'e yola çıktı” şeklinde yorum yaptı.

Kardemir Karabük Demir Çelik Fabrikası 100 işçi alımı için ilan açtı. Açılan ilanda başvuracak adayların herhangi bir lise, endüstri meslek lisesi ya da çok programlı liseden mezun olmaları ve meslek yüksek okullarının metal-metal teknolojileri, makine-makine teknolojileri, metalürji ve raylı sistemler teknolojileri gibi bölümlerinden mezun olması şartı arandı.

Ayrıca belirtilen başvuru şartları arasında 28 yaşını doldurmamış olmak, askerlik hizmetini doldurmuş olmak ve işçi olmaya engel bir sağlık sorununun olmaması gibi maddeler yer aldı.

İKİ ŞART KALDIRILDI

Kardemir’in açıkladığı işe alım şartlarındaki bir ayrıntı dikkat çekti. Geçmiş yıllardaki iş ilanlarında belirtilen Karabük doğumlu olmak ve kalifiye işçiler için Karabük Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak gibi şartların son verilen iş ilanında yer almadığı görüldü. Kaldırılan şartlar, fabrikaya Karabüklü işçilerin alınması için konulmuştu. Söz konusu şartların kaldırılması işçi alımında ‘Torpil mi yapılacak?’ sorusunun sorulmasına neden oldu.

Duyurulan iş ilanındaki şartları görenler fabrika yönetiminin tanıdıklarını işe alabileceğini belirtti. Kardemir’in Yönetim Kurulu’nda Karabük ile ve demir çelik sektörüyle alakası olmayan AKP’li isimler yer alıyor.

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