﻿Karabük Ihlamur Teras Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Karabük Ihlamur Teras Turizm, engelli olması şartıyla servis elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

25 – 35 yaş aralığında olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

En az lise mezunu olmak

Son 6 aydır Karabük Yenice ilçesinde ikamet etmek

En az yüzde 40 engelli olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus kayıt örneği

İkametgah

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu ( yüzde 40 engelli raporu)

Diploma