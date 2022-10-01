﻿Karabük Ihlamur Teras Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Karabük Ihlamur Teras Turizm, engelli olması şartıyla servis elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
25 – 35 yaş aralığında olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
En az lise mezunu olmak
Son 6 aydır Karabük Yenice ilçesinde ikamet etmek
En az yüzde 40 engelli olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus kayıt örneği
İkametgah
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu ( yüzde 40 engelli raporu)
Diploma
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