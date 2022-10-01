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Karabük Ihlamur Teras Turizm işçi alacak

Karabük Ihlamur Teras Turizm, engelli olması şartıyla servis elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 09:10
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Karabük Ihlamur Teras Turizm işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Karabük Ihlamur Teras Turizm, engelli olması şartıyla servis elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

25 – 35 yaş aralığında olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

En az lise mezunu olmak

Son 6 aydır Karabük Yenice ilçesinde ikamet etmek

En az yüzde 40 engelli olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus kayıt örneği

İkametgah

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu ( yüzde 40 engelli raporu)

Diploma

Etiketler

 

 

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