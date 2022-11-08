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Karabük Ihlamur Teras Turizm personel alacak

Karabük Ihlamur Teras Turizm, şoför olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 12:03
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Karabük Ihlamur Teras Turizm personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Karabük Ihlamur Teras Turizm, şoför olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

E sınıfı ehliyeti olmak

Karabük Yenice ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus kayıt örneği

İkametgah belgesi

Adli sicil kaydı

Sağlık kurul raporu

Diploma

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