Karabük Ihlamur Teras Turizm personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Karabük Ihlamur Teras Turizm, şoför olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
E sınıfı ehliyeti olmak
Karabük Yenice ilçesinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus kayıt örneği
İkametgah belgesi
Adli sicil kaydı
Sağlık kurul raporu
Diploma
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