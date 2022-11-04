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Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 7’si infaz koruma memuru 13 şüpheli tutuklandı

Karabük merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, hükümlülere uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında infaz koruma memurlarının da bulunduğu 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 23:37
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Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 7’si infaz koruma memuru 13 şüpheli tutuklandı

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 7’si infaz koruma memuru 13 şüpheli tutuklandı
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(AA) - Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu ve uyarıcı madde temin edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında dün 5 ilde gözaltına alınan zanlılardan 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Karabük Adliyesine sevk edildi.

İl dışında gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 7'si infaz koruma memuru 13'ü tutuklandı, 5'i infaz koruma memuru 7'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 infaz koruma memuru ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Karabük, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Konya'da belirlenen adreslere dün düzenlenen operasyonda, 14'ü infaz koruma memuru 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adresler ve Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda 3 koğuşta yapılan aramalarda, 558 uyuşturucu hap, 97,96 gram Hint keneviri tohumu, 2 MP3 çalar, 5 hafıza kartı, ucu sivriltilmiş 5 şiş, bir miktar kırık uyuşturucu hap, uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 aparat, ruhsatsız silah, 2 kurusıkı silah, çok sayıda hap kapsülü, 3 şarjör, fişek ile 78 kurusıkı silah fişeği ele geçirilmişti.

Firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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