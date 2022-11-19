Duvarı yıktı site bahçesine böyle daldı

Kaza Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Arap Hacı Caddesi'nde ilerleyen R.K. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yapınca bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Hızını alamayarak duvarı yıkan kamyonet, site bahçesine girdikten sonra apartman merdivenlerine çarparak durabildi.

Yaralanan olmazken, kaza anı siteye ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, site duvarını yıkan kamyonetin bahçeye girerek merdivenlere çarpması ve vatandaşların yardıma koşması görülüyor.