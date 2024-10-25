Karabük Safranbolu'da kayıp hayvanlar dron ile bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karabük Safranbolu'da kayıp hayvanlar dron ile bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akören köyünde kaybolan iki adet büyükbaş hayvan dron ile bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akören köyünde kaybolan iki adet büyükbaş hayvan dron ile bulundu.

İlçeye bağlı Akören köyünde, Selami Öztürk'e ait inekler kayboldu. Hayvanlarını bulamayan Öztürk evinin yolunu tuttuğu sırada köy imamı Ahmet Faruk Eşmeli ile karşılaştı. Öztürk'ün hayvanlarının kaybolduğunu söylemesi üzerine Eşmeli, dron ile arama yapma teklifinde bulundu.

Yapılan tarama sonucunda büyükbaş hayvanların yeri dron ile belirlendi. İmam dron ile inekleri kovalayarak, güvenli bir şekilde eve dönmesini sağladı.

Köy imamı Eşmeli, kayıp hayvanların 1 kilometrelik uzaklıkta ağaçlık alanda bulunduklarını belirterek, "Dron ile köye kadar getirdim onları. Ağabeyimiz umudunu kesmişti çünkü burası bin 140 rakım. Vahşi hayvanların da olduğu yerler. Tam ümidini kesmişken bana geldi. Böylece hayvanları getirmiş olduk" dedi.

Karabük Safranbolu'da kayıp hayvanlar dron ile bulundu

Karabük Safranbolu'da kayıp hayvanlar dron ile bulundu

Karabük Safranbolu'da kayıp hayvanlar dron ile bulundu

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