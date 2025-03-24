Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden bilgilendirme toplantısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden bilgilendirme toplantısı

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen toplantıda öğrencilere, SOSYALFEST çerçevesinde yapılacak yarışmalar ve proje süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde düzenlenen toplantıda öğrencilere, SOSYALFEST çerçevesinde yapılacak yarışmalar ve proje süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İlahiyat Fakültesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda, SOSYALFEST tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak, yarışmaya katılacak öğrencileri proje başlıkları, model oluşturma süreçleri ve başvuru detayları hakkında bilgilendirdi. Ayrıca sisteme giriş, proje yükleme ve sonuç takibi gibi işlemlerle ilgili katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Toplantıda, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine özel olarak belirlenen yarışma kategorileri tanıtıldı. Toplumsal sorunlara yönelik çeşitli alanlarda sosyal model tasarımları geliştirmeyi amaçlayan kategorilerle öğrenciler, toplumsal değerler, aile yapısı, bilişim uygulamaları, inanç ve ahlak eğitimi gibi konularda projeler üreterek çözüm önerileri sunabilecek.

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden bilgilendirme toplantısı

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden bilgilendirme toplantısı

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