Karabük yangını söndürüldü mü?

Karabük’te Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi ve Eflani ilçesi Saraycık köyünde çıkan ateş, ekiplerin yoğun çabalarına karşın etkisini sürdürüyor.

Öğle vakitlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan Kahyalar’daki yangında 3 ev ve 2 samanlık tamamen yanıp kül oldu.

Alevler, rüzgarın yön değiştirmesiyle iki koldan ilerlerken, havanın kararması ile birlikte müdahale kara ekipleri tarafından devam ettiriliyor.

Bölgeye sevk edilen 101 araç ve 400 personel yangın söndürme faaliyetlerine katılırken, dron ile yangının havadan kaydedilmesi sağlanıyor ve alevler şehir merkezinden de görülebiliyor.

Aynı zamanda Eflani ilçesi Saraycık köyünde başlayan yangın ile de mücadele sürüyor.