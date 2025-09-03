Karabük yangını söndürüldü mü?

Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Karabük’te Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi ve Eflani ilçesi Saraycık köyünde yangın gerçekleşti. Peki, Karabük’te yangın denetim altına alındı mı, sürüyor mu?

Karabük’te Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi ve Eflani ilçesi Saraycık köyünde çıkan ateş, ekiplerin yoğun çabalarına karşın etkisini sürdürüyor.

Öğle vakitlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan Kahyalar’daki yangında 3 ev ve 2 samanlık tamamen yanıp kül oldu.

Alevler, rüzgarın yön değiştirmesiyle iki koldan ilerlerken, havanın kararması ile birlikte müdahale kara ekipleri tarafından devam ettiriliyor.

aw529934-02.jpg

Bölgeye sevk edilen 101 araç ve 400 personel yangın söndürme faaliyetlerine katılırken, dron ile yangının havadan kaydedilmesi sağlanıyor ve alevler şehir merkezinden de görülebiliyor.

Aynı zamanda Eflani ilçesi Saraycık köyünde başlayan yangın ile de mücadele sürüyor.

Son Haberler
Karabük yangını söndürüldü mü?
Karabük yangını söndürüldü mü?
Siirt’in Kurtalan ilçesinde zincirleme kaza: 1 yaralı
Siirt’in Kurtalan ilçesinde zincirleme kaza: 1 yaralı
Ankara Valiliği'nden 'duman ve is kokusu' açıklaması
Ankara Valiliği'nden 'duman ve is kokusu' açıklaması
Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Bu karar sonrası Olimpiakos'tan ayrılabilir
Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Bu karar sonrası Olimpiakos'tan ayrılabilir
Kayseri’de 20 bin 980 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
Kayseri’de 20 bin 980 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı