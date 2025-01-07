Karabük'te 100 milyon TL’lik yatırım çalışmalarına başlandı

Proje çerçevesinde 1.8 kilometre uzunluğunda refüj düzenlemesi yapılarak kaldırımlar tamamen yenilenip modern aydınlatma direkleri yerleştirilecek.

Ayrıca peyzaj çalışmaları ve binaların dış cephe düzenlemeleriyle bölge, modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacak. Yenileme çalışmalarıyla Karabük halkına daha güvenli, estetik ve konforlu bir ulaşım güzergâhı sunulması hedefleniyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projenin önemine dikkat çekerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu güzergâh, Karabük’ün en yoğun ve önemli ulaşım noktalarından biri. Başlattığımız bu proje ile bölgeyi modern, güvenli ve estetik bir hale getireceğiz. Karayolları ve Enerjisa ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sadece bugünü değil, Karabük’ün geleceğini de inşa etmeye yönelik bir adım. Daha yaşanabilir bir Karabük için çalışmalarımızı tüm gücümüzle sürdüreceğiz.”