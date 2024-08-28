Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı

İlk kazada, İ.M. yönetimindeki 55 TA 216 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Çevrikköprü mevkisinde refüje devrildi.
Bu kazada, S.Y.M. (5), M.M. (6), B.M., M.E. ve İ.M. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İkinci kaza ise Merkez 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.
Y.Ş. yönetimindeki 37 AAC 069 plakalı otomobil, R.A.'nın kullandığı 34 CON 198 plakalı otomobille çarpıştı.
Bu kazada, 34 CON 198 plakalı otomobilde bulunan Ö.A. ve S.E.A. (2) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.