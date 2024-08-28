Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı

Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı
Kaynak: AA / DHA / İHA

Karabük’te meydana gelen iki trafik kazasında 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

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Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı 1

İlk kazada, İ.M. yönetimindeki 55 TA 216 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Çevrikköprü mevkisinde refüje devrildi.

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Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı 2

Bu kazada, S.Y.M. (5), M.M. (6), B.M., M.E. ve İ.M. yaralandı.

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Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı 4

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı 5

İkinci kaza ise Merkez 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

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Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı 6

Y.Ş. yönetimindeki 37 AAC 069 plakalı otomobil, R.A.'nın kullandığı 34 CON 198 plakalı otomobille çarpıştı.

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Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı 7

Bu kazada, 34 CON 198 plakalı otomobilde bulunan Ö.A. ve S.E.A. (2) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı 8

Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı 9
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Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı 10
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