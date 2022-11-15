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2 katlı ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eflani ilçesinde gece yarısı meydana gelen yangında 2 katlı ev alevlere teslim oldu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:38
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Karabük'te 2 katlı ev alevlere teslim oldu

2 katlı ev alevlere teslim oldu
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İHA'nın haberine göre, olay, ilçeye bağlı Çukurören Köyünde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Şevket Efe’ye ait iki katlı evde meydana geldi. Sabaha karşı 04.00 sularında henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangın sırasında av tüfeğine ait fişeklerin patlama sesi ile uyanan Efe, yangını fark ederek son anda kendini dışarı atarak kurtuldu. 

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Eflani Belediyesine ait 3 itfaiye aracının müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını yönetirken, köylülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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