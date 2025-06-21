Karabük'te 2 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen iki şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetim faaliyeti sırasında Ovacık ilçesinde izinsiz define arayan 2 kişi, kazı yaptıkları bölgede yakalandı.
Şüphelilerin yanında 1 adet merdiven, 2 adet taş kazma, 2 adet bel küreği, 1 adet kürek, 1 adet levye, 2 adet kova, 1 adet ip halat ve 2 adet eldiven ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.