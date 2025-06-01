Karabük'te 2 otomobil çarpıştı; 8 yaralı

Kaynak: DHA
Karabük'te 2 otomobil çarpıştı; 8 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.K

Kaza, saat 17.30 sıralarında Karabük- Bartın karayolunun İnceçay köyü mevkisinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 34 GNA 814 plakalı otomobil, İ.K. yönetimindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte 1'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Bir anda bastırdı! Her yer beyaza büründü
Bir anda bastırdı! Her yer beyaza büründü
Ali Babacan, Erdoğan'ı çiftçinin sözleriyle vurdu!
Ali Babacan, Erdoğan'ı çiftçinin sözleriyle vurdu!
Jose Morais, Bodrum FK’ya veda etti
Jose Morais, Bodrum FK’ya veda etti
A Milli Futbol Takımında ABD ve Meksika mesaisi başladı
A Milli Futbol Takımında ABD ve Meksika mesaisi başladı
İBB soruşturmalarını yürüten savcıyı tehdit eden zanlı yakalandı: Suç makinesi çıktı
İBB soruşturmalarını yürüten savcıyı tehdit eden zanlı yakalandı: Suç makinesi çıktı