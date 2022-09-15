Karabük'te 2 şüpheli izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkızılcaören köyündeki ormanlık alanda C.Y. (35) ve R.S'yi (34) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Bölgede yapılan aramada, hilti, kürek, kazma, manivela, balyoz, elektrik kablosu, batarya ve amonyum nitrat olduğu değerlendirilen 500 gram beyaz toz ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
(AA)
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