Karabük’te 20 bin sazan balığı yavrusu göle bırakıldı

Karabük’te "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde 20 bin yavru sazan balığı göl ve göletlere bırakıldı.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde 20 bin sazan balığı yavrusunu Karabük’te yer alan göl ve göletlere bıraktı.

Su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sulardaki nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" yürütülüyor.

İl Müdürü Çetin Ayvalık “Bugün yavru balıkları göletlerimize bıraktık ancak balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz ediyor. Özellikle avcılarımızın bu kurallara uymalarını ve bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz” dedi.



(Kaynak: İHA)